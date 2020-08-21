Невідомий повідомив про замінування залізничного вокзалу у Львові

Невідомий повідомив про замінування залізничного вокзалу у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Невідомий у п’ятницю повідомив про замінування залізничного вокзалу, а також кількох інших об’єктів у місті Львові. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Сьогодні, 21 серпня, близько 13.30 у поліцію надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що заміновано залізничний вокзал, а також кілька інших об’єктів у місті Львові", - повідомили правоохоронці.
Так, повідомляється, що спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини обстежують приміщення Головного залізничного вокзалу, автовокзалу "Львів", розташованого по вулиці Стрийській, автовокзалу "Північний" на вулиці Богдана Хмельницького. Проведено евакуацію працівників та пасажирів.
"Проводяться заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Києві перевірили Центральний залізничний вокзал після анонімного повідомлення про замінування. Жодних небезпечних пристроїв у результаті не знайшли.