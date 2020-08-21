Неизвестный сообщил о заминировании железнодорожного вокзала во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Неизвестный в пятницу сообщил о заминировании железнодорожного вокзала, а также нескольких других объектов в городе Львове. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 21 августа, около 13.30 в полицию поступило сообщение от неизвестного лица о том, что заминирован железнодорожный вокзал, а также несколько других объектов в городе Львове", - сообщили правоохранители.
Так, сообщается, что специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области обследуют помещения Главного железнодорожного вокзала, автовокзала "Львов", расположенного по улице Стрыйской, автовокзала "Северный" на улице Богдана Хмельницкого. Проведена эвакуация работников и пассажиров.
"Проводятся мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании", - отметили в полиции.
Напомним, ранее сегодня в Киеве проверили Центральный железнодорожный вокзал после анонимного сообщения о заминировании. Никаких опасных устройств в итоге не нашли.