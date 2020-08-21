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Вибухівку на Центральному вокзалі у Києві не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві перевірили Центральний залізничний вокзал після анонімного повідомлення про замінування. Жодних небезпечних пристроїв у результаті не знайшли. Вокзал наразі знову працює. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Вибухівку на Центральному вокзалі у Києві не знайшли

"Роботу Центрального залізничного вокзалу у м. Києві відновлено. Він працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні анонім повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу у столиці, людей звідти евакуювали. 

Зазначимо, також сьогодні Шевченківський райсуд Києва евакуйовували через загрозу вибуху.

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