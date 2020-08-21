Вибухівку на Центральному вокзалі у Києві не знайшли

"Роботу Центрального залізничного вокзалу у м. Києві відновлено. Він працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні анонім повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу у столиці, людей звідти евакуювали.

Зазначимо, також сьогодні Шевченківський райсуд Києва евакуйовували через загрозу вибуху.