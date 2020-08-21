Взрывчатку на Центральном вокзале в Киеве не нашли

"Работу Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве восстановлена. Он работает в штатном режиме. Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее сегодня аноним сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице, людей оттуда эвакуировали.

Отметим, также сегодня Шевченковский райсуд Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва.