Взрывчатку на Центральном вокзале в Киеве не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве проверили Центральный железнодорожный вокзал после анонимного сообщения о минировании. Никаких опасных устройств в итоге не нашли. Вокзал сейчас снова работает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"Работу Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве восстановлена. Он работает в штатном режиме. Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее сегодня аноним сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице, людей оттуда эвакуировали.
Отметим, также сегодня Шевченковский райсуд Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва.