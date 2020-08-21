З Центрального вокзалу у Києві евакуювали людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Анонім повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу у столиці, людей звідти евакуювали. Наразі працюють вибухотехніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в місті Києві через анонімне повідомлення про начебто його мінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
В УЗ додали, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Раніше сьогодні Шевченківський райсуд Києва евакуйовували через загрозу вибуху.