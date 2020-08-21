С Центрального вокзала в Киеве эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Аноним сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в столице, людей оттуда эвакуировали. Сейчас работают взрывотехники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Ранее сегодня Шевченковский райсуд Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва.