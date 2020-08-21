С Центрального вокзала в Киеве эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Ранее сегодня Шевченковский райсуд Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва.