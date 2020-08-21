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Шевченківський райсуд Києва евакуюють через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Анонім повідомив про замінування Шевченківського районного суду міста Києва, установа тимчасово припиняє роботу через це повідомлення, йде евакуація. Про це повідомили у пресслужбі суду, передає УНН.

Шевченківський райсуд Києва евакуюють через загрозу вибуху

"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста Києва, суд вимушений тимчасово припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухонебезпечних речовин і предметів", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

"Проводяться заходи щодо негайної евакуації працівників та відвідувачів суду", - додали у суді.

Про відновлення роботи Шевченківського районного суду міста Києва буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у селі на Чернігівщині "замінували" автобусну зупинку будильниками.

Українські Національні Новини

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