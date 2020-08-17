У селі на Чернігівщині "замінували" автобусну зупинку будильниками

Так, по обіді 17 серпня до Носівського відділення поліції звернулося керівництво Мринської об’єднаної територіальної громади з повідомленням про виявлення на автобусній зупинці села двох підозрілих предметів. Громадян насторожило те, що на урні лежали дві металеві коробки, одна з яких була перемотана ізоляційною стрічкою й видавала звукові сигнали.

“Оглянувши незвичні коробки, правоохоронці викликали фахівців вибухотехнічного відділу. До їх приїзду поліція перекрила всі під’їзди до зупинки громадського транспорту, аби убезпечити громадян від потенційної небезпеки. Вживши всіх застережних заходів, вибухотехніки зруйнували підозрілі предмети гідродинамічним ударом, застосувавши заряд малої потужності. Бляшанки конструктивно не містили в собі вибухових матеріалів, не становили небезпеки, всередині були лише два будильники. Схоже, якийсь місцевий кулібін в такий спосіб недолуго пожартував”, — йдеться у повідомленні.

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