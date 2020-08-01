У Дніпрі двоє підлітків жартома "замінували" магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Дніпрі неповнолітні хлопці повідомили поліцію про "замінування" магазину, евакуювали понад 40 людей. Повідомлення виявилося жартом і батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпра.
"31 липня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про замінування магазину на бульварі Слави у Соборному районі міста Дніпра. На місце події виїхали поліцейські Соборного відділення поліції та працівники вибухово-технічної служби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з приміщення евакуювали близько 40 людей. Під час обстеження 2-поверхової будівлі будь-яких вибухових та небезпечних предметів виявлено не було.
"Під час подальших заходів працівники поліції встановили осіб, які телефонували до поліції. Ними виявились двоє підлітків, 14 та 15 років. Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додали у поліції.
Нагадаємо, протягом тижня поліція затримала чотирьох громадян, які "мінували" столичні будівлі та об’єкти.