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В Днепре двое подростков в шутку "минировали" магазин

В Днепре двое подростков в шутку "минировали" магазин

Киев  •  УНН

 • 13922 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Днепре несовершеннолетние ребята сообщили полиции о "заминировании" магазина, эвакуировали более 40 человек. Сообщение оказалось шуткой и родителям подростков грозит административная ответственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

"31 июля около 19:30 в полицию поступило сообщение о минировании магазина на бульваре Славы в Соборном районе города Днепра. На место происшествия выехали полицейские Соборного отделения полиции и работники взрыво-технической службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из помещения эвакуировали около 40 человек. При обследовании 2-этажного здания любых взрывчатых и опасных предметов обнаружено не было.

"Во время дальнейших мероприятий работники милиции установили лиц, которые звонили в полицию. Ими оказались двое подростков, 14 и 15 лет. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.

Напомним, в течение недели полиция задержала четырех граждан, которые "минировали" столичные здания и объекты.

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