Поліція протягом тижня затримала чотирьох "мінерів" столичних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Протягом тижня поліція затримали чотирьох громадян, які "мінували" столичні будівлі та об’єкти. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліці України.
"За останні сім днів столична поліція отримала 55 повідомлень про залишені без нагляду підозрілі предмети, а також 17 повідомлень – про мінування об’єктів. Кожне повідомлення правоохоронці ретельно відпрацювали", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, столичні правоохоронці посилено несуть службу у місцях масового скупчення громадян, на транспортних розв’язках, станціях метрополітену тощо.
"Лише за останні сім днів ми отримали 55 повідомлень про залишені без нагляду підозрілі предмети, валізи, пакунки тощо, а також 17 повідомлень – про мінування об’єктів. Ми ретельно відпрацювали кожне з них і вдячні містянам за небайдужість. Наголошую, що у разі виявлення невстановлених предметів не треба їх чіпати, а слід негайно телефонувати на 102", - сказав Крищенко.
Нагадаємо, правоохоронці затримують кожну четверту особу, що надає неправдиве повідомлення про замінування.