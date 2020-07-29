Поліцейські затримують кожного четвертого "мінера" – Крищенко

"Повідомлення про замінування – вони є завжди, і були. І вони, якщо заглибитись у цю тему, розділяються на три умовні частини – люди, які психічно хворі, достатньо часто "мінують", ми їх затримуємо, ...або у стані алкогольного сп’яніння. Є "замінування", які йдуть з неконтрольованих територій. І затримуються у нас практично кожне четверте таке фіктивне "замінування", ми затримуємо.

Останній випадок – затримали два дні тому… "Гулівер" було заміновано, особу було встановлено, затримано", - заявив Крищенко.



Він додав, що наразі суд буде обирати запобіжний захід згаданому затриманому.



Як повідомляв УНН, поліція і служба безпеки України встановили осіб, причетних до скоєння низки вибухів у Києві.



