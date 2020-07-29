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19 березня, 18:42 • 51316 перегляди

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19 березня, 18:06 • 103737 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118197 перегляди

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Поліцейські затримують кожного четвертого "мінера" – Крищенко

Поліцейські затримують кожного четвертого "мінера" – Крищенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Правоохоронці затримують кожну четверту особу, що надає неправдиве повідомлення про замінування. Про це на брифінгу в середу сказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

"Повідомлення про замінування – вони є завжди, і були. І вони, якщо заглибитись у цю тему, розділяються на три умовні частини – люди, які психічно хворі, достатньо часто "мінують", ми їх затримуємо, ...або у стані алкогольного сп’яніння. Є "замінування", які йдуть з неконтрольованих територій. І затримуються у нас практично кожне четверте таке фіктивне "замінування", ми затримуємо.

Останній випадок – затримали два дні тому… "Гулівер" було заміновано, особу було встановлено, затримано", - заявив Крищенко.

Він додав, що наразі суд буде обирати запобіжний захід згаданому затриманому.

Як повідомляв УНН, поліція і служба безпеки України встановили осіб, причетних до скоєння низки вибухів у Києві.

Українські Національні Новини

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