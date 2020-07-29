Полицейские задерживают каждого четвертого "минера" – Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Правоохранители задерживают каждое четвертое лицо, предоставляющее ложное сообщение о заминировании. Об этом на брифинге в среду сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Сообщение о заминировании - они есть всегда, и были. И они, если углубиться в эту тему, разделяются на три условные части - люди, которые психически больные, достаточно часто "минируют", мы их задерживаем... или в состоянии алкогольного опьянения. Есть "заминирования", которые идут из неконтролируемых территорий. И задерживается у нас практически каждое четвертое такое фиктивное "заминирование", мы задерживаем.
Последний случай - задержали два дня назад... "Гулливер" был заминирован, лицо было установлено, задержао", - заявил Крищенко.
Он добавил, что сейчас суд будет избирать меру пресечения упомянутому задержанному.
Как сообщал УНН, полиция и служба безопасности Украины установили лиц, причастных к совершению ряда взрывов в Киеве.