Полицейские задерживают каждого четвертого "минера" – Крищенко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80559 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105394 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110290 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138942 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112471 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134285 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102614 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102665 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104922 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Полицейские задерживают каждого четвертого "минера" – Крищенко

Полицейские задерживают каждого четвертого "минера" – Крищенко

Киев  •  УНН

 • 10972 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Правоохранители задерживают каждое четвертое лицо, предоставляющее ложное сообщение о заминировании. Об этом на брифинге в среду сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Сообщение о заминировании - они есть всегда, и были. И они, если углубиться в эту тему, разделяются на три условные части - люди, которые психически больные, достаточно часто "минируют", мы их задерживаем... или в состоянии алкогольного опьянения. Есть "заминирования", которые идут из неконтролируемых территорий. И задерживается у нас практически каждое четвертое такое фиктивное "заминирование", мы задерживаем.

Последний случай - задержали два дня назад... "Гулливер" был заминирован, лицо было установлено, задержао", - заявил Крищенко.

Он добавил, что сейчас суд будет избирать меру пресечения упомянутому задержанному.

Как сообщал УНН, полиция и служба безопасности Украины установили лиц, причастных к совершению ряда взрывов в Киеве.

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