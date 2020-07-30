Полиция в течение недели задержала четырех "минеров" столичных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение недели полиция задержали четырех граждан, которые "минировали" столичные здания и объекты. Об этом УНН сообщает из ссылкой на пресс-службу Национальной полке Украины.
"За последние семь дней столичная полиция получила 55 сообщений об оставленных без присмотра подозрительных предметах, а также 17 сообщений - о минировании объектов. Каждое сообщение правоохранители тщательно отработали", - говорится в сообщении.
Как отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, столичные правоохранители усиленно несут службу в местах массового скопления граждан, на транспортных развязках, станциях метрополитена и др.
"Только за последние семь дней мы получили 55 сообщений об оставленных без присмотра подозрительных предметах, чемоданах, пакетах и т.п., а также 17 сообщений - о минировании объектов. Мы тщательно отработали каждое из них и благодарны горожанам за неравнодушие. Подчеркиваю, что в случае обнаружения неустановленных предметов не надо их трогать, а следует немедленно звонить на 102", - сказал Корищенко.
Напомним, правоохранители задерживают каждое четвертое лицо, которое предоставляет ложное сообщение о заминировании.