Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Аноним сообщил о заминировании Шевченковского районного суда города Киева, учреждение временно прекращает работу из-за этого сообщения, идет эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.
"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания Шевченковского районного суда города Киева, суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения действий, направленных на поиск и обезвреживание взрывоопасных веществ и предметов", - говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
"Проводятся мероприятия по немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - добавили в суде.
О возобновлении работы Шевченковского районного суда города Киева будет сообщено дополнительно.
Напомним, в селе в Черниговской области "заминировали" автобусную остановку будильниками.