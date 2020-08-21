Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва

"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания Шевченковского районного суда города Киева, суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения действий, направленных на поиск и обезвреживание взрывоопасных веществ и предметов", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Проводятся мероприятия по немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - добавили в суде.

О возобновлении работы Шевченковского районного суда города Киева будет сообщено дополнительно.

Напомним, в селе в Черниговской области "заминировали" автобусную остановку будильниками.