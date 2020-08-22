В Одесі "замінували" Потьомкінські сходи та парк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Одесі перевірили інформацію про замінування Потьомкінських сходів та шукають вибухівку у місцевому парку. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Одеської області, передає УНН.
“Про закладену вибухівку [на Потьомкінських сходах] анонім повідомив правоохоронців листом на електронну адресу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працювали працівники вибухотехнічного управління та кінологи.
“Станом на 21:30 перевірка Потьомкінських сходів завершена, жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Наразі правоохоронці вирушили у парк ім. Шевченка, перевіряти аналогічне повідомлення про замінування. Крім цього, правоохоронцями вживаються заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування та притягненню її до відповідальності”, — повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, у Львові анонім повідомив про замінування залізничного вокзалу, а також кількох інших об’єктів у місті.