В Одессе возник пожар в доме: пострадал мужчина и четыре ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Одессе в результате пожара в двухэтажном жилом доме пострадал мужчина и четыре ребенка. Вероятная причина возгорания – аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Детали
Пожар возник в жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. Горел двухэтажный жилой дом.
В 17:31 пожар локализован и в 17:47 ликвидирован на площади 80 м2.
В результате пожара пострадали 5 человек. Отца и дочь 2019 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
Также трое девочек - 2013, 2017 и 2008 годов рождения - самостоятельно были доставлены в больницу родственниками. Состояние здоровья — средней тяжести.
В ГСЧС сообщили, что причиной пожара может быть аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.
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