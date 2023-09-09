В Одессе возник пожар в доме: пострадал мужчина и четыре ребенка

Детали

Пожар возник в жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. Горел двухэтажный жилой дом.

В 17:31 пожар локализован и в 17:47 ликвидирован на площади 80 м2.

В результате пожара пострадали 5 человек. Отца и дочь 2019 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Также трое девочек - 2013, 2017 и 2008 годов рождения - самостоятельно были доставлены в больницу родственниками. Состояние здоровья — средней тяжести.

В ГСЧС сообщили, что причиной пожара может быть аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

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