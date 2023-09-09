У столиці розшукують зловмисника, який напав на двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поліція Києва розшукує чоловіка, який сьогодні, 9 вересня, напав на двох дітей. Одного з потерпілих госпіталізували в лікарню з ножовим пораненням. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, пише УНН.
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Чоловік напав на двох дітей сьогодні близько 17:00 години на вулиці Мілютенка.
Двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися звести намет. У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу.
Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували лікарі.
На цей час правоохоронці намагаються знайти нападника.