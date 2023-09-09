В столице разыскивают злоумышленника, который напал на двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Полиция Киева разыскивает мужчину, который сегодня, 9 сентября, напал на двух детей. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, пишет УНН.
Детали
Мужчина напал на двух детей сегодня около 17:00 часов на улице Милютенко.
Двое мальчиков 10-ти и 11-ти лет играли и пытались возвести палатку. В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь.
Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и убежал. Ребенка госпитализировали врачи.
В настоящее время правоохранители пытаются найти нападавшего.