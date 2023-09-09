В столице разыскивают злоумышленника, который напал на двух детей

Детали

Мужчина напал на двух детей сегодня около 17:00 часов на улице Милютенко.

Двое мальчиков 10-ти и 11-ти лет играли и пытались возвести палатку. В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь.

Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и убежал. Ребенка госпитализировали врачи.

В настоящее время правоохранители пытаются найти нападавшего.