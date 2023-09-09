В Одесі виникла пожежа в будинку: постраждав чоловік та чотири дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Одесі внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку постраждав чоловік та чотири дитини. Ймовірна причина загоряння – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Деталі
Пожежа виникла у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок.
О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 м2.
Внаслідок пожежі постраждали 5 людей. Батька та доньку 2019 року народження в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.
Також троє дівчаток - 2013, 2017 та 2008 років народження - самостійно були доставлені у лікарню родичами. Стан здоров'я — середньої тяжкості.
В ДНС повідомили, що причиною пожежі може бути аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці розшукують зловмисника, який напав на двох дітей