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В Одесі виникла пожежа в будинку: постраждав чоловік та чотири дитини

В Одесі виникла пожежа в будинку: постраждав чоловік та чотири дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Одесі внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку постраждав чоловік та чотири дитини. Ймовірна причина загоряння – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Деталі

Пожежа виникла у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок.

О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 м2.

Внаслідок пожежі постраждали 5 людей. Батька та доньку 2019 року народження в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Також троє дівчаток - 2013, 2017 та 2008 років народження - самостійно були доставлені у лікарню родичами. Стан здоров'я — середньої тяжкості.

В ДНС повідомили, що причиною пожежі може бути аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї.

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