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В Одессе отремонтируют театр юного зрителя - Кипер

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер дал поручение отремонтировать одесский театр юного зрителя, где потолок уже осыпается на головы детей. Об этом он сообщил в интервью «Суспільне», передает УНН.

Детали

Он уточнил, что помещение театра уже давно находится в запущенном состоянии.

«Я сказал сделать это. Никто же не говорит, что там балконы падают, крыша протекает. А если ребенок зайдет и упадет? Поэтому, что касается театра юного зрителя – я сказал – делать. Сегодня у нас так много людей гибнет на фронте, что мы должны своих детей убивать под теми развалинами? И, если честно, я не понимаю, почему театр до такого состояния довели», - сообщил он.

По его словам, вопрос выбора: или театр, или помощь ВСУ не стоит, ведь наряду с этим все районы области централизованно «скинулись» на помощь военным - и суммы там весомые. Средства будут переданы военным на их реальные нужды, отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Вместе с тем Одесская ОВА ввела жесткий контроль за тендерами в области, добавил он.

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