В Одесі відремонтують театр юного глядача - Кіпер

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Він уточнив, що приміщення театру вже давно перебуває у занедбаному стані.

«Я сказав зробити це. Ніхто ж не каже, що там балкони падають, дах протікає. А якщо дитина зайде і впаде? Тож, що стосується театру юного глядача – я сказав – робити. Сьогодні у нас так багато людей гине на фронті, що ми маємо своїх дітей убивати під тими розвалинами? І, якщо чесно, я не розумію, чому театр до такого стану довели», - повідомив він.

За його словами, питання вибору: або театр, або допомога ЗСУ не стоїть, адже поряд з цим усі райони області централізовано «скинулися» на допомогу військовим - і суми там вагомі. Кошти будуть передані військовим на їх реальні потреби, наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Разом з тим Одеська ОВА ввела жорсткий контроль за тендерами в області, додав він.

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