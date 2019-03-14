В Одессе суд рассмотрел иск о незаконной передаче лагеря "Виктория" военным

"Судебное заседание по делу о признании противоправной отмену решения о передаче на период военного положения Одесскому городскому военному комиссариату помещения одесского городского детского оздоровительного спортивного комплекса "Виктория" продолжалось сегодня с 11:40 и до обеда. Рассмотрение дела было отложено до 29 марта с целью востребования дополнительных доказательств", - сообщила она.



Как сообщал УНН, 29 ноября 2018 сессия Одесского горисполкома приняла решение о передаче во временное пользование военным для размещения личного состава детского оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория".



Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.