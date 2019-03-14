В Одесі суд розглянув позов щодо незаконної передачі табору “Вікторія” військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Одеський окружний адміністративний суд розглянув позов про скасування рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про передачу військовим табору “Вікторія”, в якому у 2017 році під час пожежі загинули троє дітей, проте через брак доказів переніс слухання на 29 березня. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-секретар суду Ольга Косолап.
“Судове засідання у справі про визнання протиправного скасування рішення про передачу на період воєнного стану Одеському міському військовому комісаріату приміщення одеського міського дитячого оздоровчого спортивного комплексу “Вікторія” тривало сьогодні з 11:40 і до обіду. Розгляд справи було відкладено до 29 березня з метою затребування додаткових доказів”, - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, 29 листопада 2018 року сесія Одеського міськвиконкому ухвалила рішення про передачу у тимчасове користування військовим для розміщення особового складу дитячого оздоровчо-спортивного табору "Вікторія".
Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Полум'я охопило дерев’яну будівлю комплексу по усій площі. Внаслідок пожежі загинули троє дітей.