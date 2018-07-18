В Одессе ищут взрывчатку в корпусе медицинского университета
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 июля. УНН. Работники полиции проверяют информацию о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В 11:15 на линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что корпус лектората Одесского национального медицинского университета на улице Ольгиевской заминирован", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУНП. Проверка продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Апелляционный админсуд в Киеве эвакуировали из-за минирования
Напомним, в Одессе неизвестный прислал сообщение о заминировании торгового центра.