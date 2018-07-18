В Одессе ищут взрывчатку в корпусе медицинского университета

"В 11:15 на линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что корпус лектората Одесского национального медицинского университета на улице Ольгиевской заминирован", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУНП. Проверка продолжается.

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Напомним, в Одессе неизвестный прислал сообщение о заминировании торгового центра.