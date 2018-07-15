Невідомий “замінував” торгівельний центр у центрі Одеси

“Сьогодні на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про те, що „Новий привоз“, який знаходиться на вул. Пантелеймонівській, заміновано. На місці події працювали кінологи, працівники вибухотехнічної служби та ДСНС. Під час перевірки жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд призупиняв роботу через повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНН, у російському Ростові-на-Дону, який приймає матчі чемпіонату світу з футболу, евакуювали 16 готелів через повідомлення про мінування.