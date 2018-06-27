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У Ростові евакуювали понад 10 готелів через повідомлення про мінування

У Ростові евакуювали понад 10 готелів через повідомлення про мінування

Київ • УНН

 • 9759 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У російському Ростові-на-Дону, який приймає матчі чемпіонату світу з футболу, евакуювали 16 готелів через повідомлення про мінування. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Згідно з повідомленням видання, було евакуйовано 16 готелів, проте пізніше представники поліції сказали, що це була навчальна тривога.

При цьому прес-служба поліції повідомляє, що в результаті перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

"26 червня в поліцію надійшла низка дзвінків про замінування об'єктів в Ростові-на-Дону і Аксаї (місто в Ростовській області - ред.). Співробітники поліції провели необхідні перевірочні заходи, небезпечних предметів виявлено не було. В даний час всі об'єкти працюють в штатному режимі. Проводиться комплекс заходів щодо встановлення осіб, причетних до неправдивих повідомлень, щодо яких буде прийнято рішення відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські Києва затримали жителя Сумської області, який "замінував" залізничну станцію.

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