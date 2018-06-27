В Ростове эвакуировали более 10 отелей из-за сообщений о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В российском Ростове-на-Дону, который принимает матчи чемпионата мира по футболу, эвакуировали 16 отелей из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Согласно сообщению издания, было эвакуировано 16 отелей, однако позже представители полиции сказали, что это была учебная тревога.
При этом пресс-служба полиции сообщает, что в результате проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.
“26 июня в полицию поступил ряд звонков о заминировании объектов в Ростове-на-Дону и Аксае (город в Ростовской области — ред.). Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время все объекты работают в штатном режиме. Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к ложным сообщениям, в отношении которых будет принято решение в соответствии с законодательством”, — говорится в сообщении.
Напомним, полицейские Киева задержали жителя Сумской области, который “заминировал” железнодорожную станцию.