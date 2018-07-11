Апеляційний адмінсуд у Києві евакуювали через мінування

“Шановні громадяни! Київський апеляційний адміністративний суд заміновано. Наразі ми провели евакуацію працівників КААС та відвідувачів суду. Просимо слідкувати за новинами. Ми повідомимо про відновлення роботи Київського ААС”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня у Києві евакуювали персонал трьох судів через квазімінування. 27 червня Вища рада правосуддя призупинила роботу через повідомлення від анонімних мінерів.

Як повідомляв УНН, 14 червня у столиці через “мінування” бізнес-центру евакуювали 2 тис. осіб.