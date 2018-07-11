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Апеляційний адмінсуд у Києві евакуювали через мінування

Апеляційний адмінсуд у Києві евакуювали через мінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Київський апеляційний адміністративний суд призупинив роботу через повідомлення про замінування. Про це повідомила прес-служба суду на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Шановні громадяни! Київський апеляційний адміністративний суд заміновано. Наразі ми провели евакуацію працівників КААС та відвідувачів суду. Просимо слідкувати за новинами. Ми повідомимо про відновлення роботи Київського ААС”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня у Києві евакуювали персонал трьох судів через квазімінування. 27 червня Вища рада правосуддя призупинила роботу через повідомлення від анонімних мінерів.

Як повідомляв УНН, 14 червня у столиці через “мінування” бізнес-центру евакуювали 2 тис. осіб.

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