Апелляционный админсуд в Киеве эвакуировали из-за минирования
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Киевский апелляционный административный суд приостановил работу из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба суда на странице в Facebook, передает УНН.
“Уважаемые граждане! Киевский апелляционный административный суд заминирован. Сейчас мы провели эвакуацию работников КААС и посетителей суда. Просим следить за новостями. Мы сообщим о возобновлении работы Киевского ААС”, — говорится в сообщении.
Напомним, 15 июня в Киеве эвакуировали персонал трех судов из-за квазиминирования. 27 июня Высший совет правосудия приостановил работу из-за сообщения от анонимных минеров.
Как сообщал УНН, 14 июня в столице из-за “минирования” бизнес-центра эвакуировали 2 тыс. человек.