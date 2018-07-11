Апелляционный админсуд в Киеве эвакуировали из-за минирования

“Уважаемые граждане! Киевский апелляционный административный суд заминирован. Сейчас мы провели эвакуацию работников КААС и посетителей суда. Просим следить за новостями. Мы сообщим о возобновлении работы Киевского ААС”, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня в Киеве эвакуировали персонал трех судов из-за квазиминирования. 27 июня Высший совет правосудия приостановил работу из-за сообщения от анонимных минеров.

Как сообщал УНН, 14 июня в столице из-за “минирования” бизнес-центра эвакуировали 2 тыс. человек.