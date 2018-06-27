Поліція завершила перевірку будівлі ВРП після повідомлення про “мінування”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Київські правоохоронці завершили перевірку будівлі Вищої ради правосуддя, після повідомлення про мінування. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Після ретельної перевірки об’єкта у приміщенні правоохоронці виявили муляж, схожий на вибуховий пристрій, який вилучили фахівці вибухотехнічної служби. Інших небезпечних предметів у ході обстеження знайдено не було”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, у Києві в будівлі Вищої ради правосуддя, яку перевіряють щодо “замінування”, знайшли пакет із двома пачками кави і мобільним телефоном.
Нагадаємо, у поліцію надійшла інформація про мінування будівлі Вищої ради правосуддя.