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У "замінованій" будівлі ВРП знайшли пакет із пачками кави і телефоном

Київ • УНН

 • 13567 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У Києві в будівлі Вищої ради правосуддя, яку перевіряють щодо "замінування", знайшли пакет із двома пачками кави і мобільним телефоном. Про це кореспонденту УНН повідомив один із кінологів на місці події.

За його словами, на місці вилучено пакет із двома пачками кави і мобільним телефоном.

"Виявили підозрілий предмет, вибухівки поки не знайдено", - зазначив один з кінологів.

При цьому, як повідомили УНН у столичній поліції станом на 12:30, перевірка ще триває.

Нагадаємо, поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування будівлі Вищої ради правосуддя, на місці працює слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки.

Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу.

Українські Національні Новини

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