У "замінованій" будівлі ВРП знайшли пакет із пачками кави і телефоном
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Києві в будівлі Вищої ради правосуддя, яку перевіряють щодо "замінування", знайшли пакет із двома пачками кави і мобільним телефоном. Про це кореспонденту УНН повідомив один із кінологів на місці події.
За його словами, на місці вилучено пакет із двома пачками кави і мобільним телефоном.
"Виявили підозрілий предмет, вибухівки поки не знайдено", - зазначив один з кінологів.
При цьому, як повідомили УНН у столичній поліції станом на 12:30, перевірка ще триває.
Нагадаємо, поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування будівлі Вищої ради правосуддя, на місці працює слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки.
Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу.