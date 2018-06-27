Поліція перевіряє інформацію про мінування будівлі Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування будівлі Вищої ради правосуддя, на місці працює слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Сьогодні о 9:15 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибухівку, яка нібито закладена в приміщенні будівлі, розташованої на вулиці Студентській. На адресу негайно виїхали співробітники усіх профільних служб. Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу. Дане повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень”, — повідомили правоохоронці.
В поліції додали, що на даний час триває перевірка приміщення будівлі та прилеглої до неї території. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, столична прокуратура повідомила про підозру 39-річному уродженцю міста Суми, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничній станції “Караваєві Дачі”.