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Поліція перевіряє інформацію про мінування будівлі Вищої ради правосуддя

Поліція перевіряє інформацію про мінування будівлі Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

 • 10187 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування будівлі Вищої ради правосуддя, на місці працює слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Сьогодні о 9:15 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибухівку, яка нібито закладена в приміщенні будівлі, розташованої на вулиці Студентській. На адресу негайно виїхали співробітники усіх профільних служб. Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу. Дане повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень”, — повідомили правоохоронці.

В поліції додали, що на даний час триває перевірка приміщення будівлі та прилеглої до неї території. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, столична прокуратура повідомила про підозру 39-річному уродженцю міста Суми, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничній станції “Караваєві Дачі”.

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