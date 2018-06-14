"Мінування" бізнес-центру у Києві: евакуювали 2 тис. осіб

"У ході ретельного обстеження бізнес-центру вибухонебезпечних предметів не виявлено. На момент перевірки приміщення проводили евакуацію близько 2000 чоловік", - йдеться в повідомленні.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює особу, яка надала неправдиву інформацію.



Нагадаємо, у столиці невідомий повідомив про замінування бізнес-центру на вулиці Євгена Коновальця. За попередньою інформацією, чоловік подзвонив на лінію “102” та повідомив про ймовірне замінування бізнес-центру на вул. Є.Коновальця, 36д. Ймовірно, він так вирішив, бо нібито почув розмову двох росіян.



