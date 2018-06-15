У Києві евакуювали персонал трьох судів через квазімінування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Поліція Києва перевірила анонімну інформацію щодо замінування трьох районних судів та автомобіля, та з'ясувала, що вона не відповідає дійсності. Про це повідомило ГУ НПУ у м.Києві, передає УНН.
“Фахівці обстежили також три суди. Під час перевірок із будівель були евакуйовані співробітники установ та відвідувачі. Жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено”, — заявив керівник вибухотехнічного управління київської поліції Олександр Денисюк.
Як зазначається, 15 червня на спецлінією 102 до чергової частини столичної поліції зателефонував невідомий з інформацією про те, що у автомобілі, припаркованому на вулиці Воздвиженській, знаходиться вибухівка. А через 15 хвилин до органів поліції надійшло ще три анонімні повідомлення про замінування трьох районних судів.
За викликами відразу виїхали патрульні поліцейські, працівники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції. Після ретельної перевірки інформація щодо вибухонебезпечних предметів у автомобілі на Подолі не підтвердилася.
Відомості про події зареєстровані у Журналах єдиного обліку територіальних управлінь поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності. За вчинене їм загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, 14 червня через “мінування” бізнес-центру у Києві евакуювали 2 тис. осіб.