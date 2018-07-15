Неизвестный "заминировал" торговый центр в центре Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одессе от неизвестного поступило сообщение о заминировании торгового центра в центре города. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
"Сегодня по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что "Новый привоз", который находится на ул. Пантелеймоновской, заминирован. На месте происшествия работали кинологи, сотрудники взрывотехнической службы и ГоСЧС. Во время проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - сообщили в полиции.
Напомним, Киевский апелляционный административный суд приостанавливал работу из-за сообщения о заминировании.
Как сообщал УНН, в российском Ростове-на-Дону, который принимает матчи чемпионата мира по футболу, эвакуировали 16 гостиниц из-за сообщения о минировании.