В Одесі шукають вибухівку у корпусі медичного університету
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 липня. УНН. Працівники поліції перевіряють інформацію про мінування одного із корпусів Одеського національного медичного університету. Про це повідомили прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Об 11:15 на лінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що корпус лекторату Одеського національного медичного університету на вулиці Ольгіївській замінований", - йдеться в повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУНП. Перевірка триває.
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Нагадаємо, в Одесі невідомий надіслав повідомлення про замінування торговельний центру.