В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании более 20 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Полицией проверяется сообщение о минировании более двадцатые объектов в г. Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
О заминировании пятнадцати жилых домов и шести медицинских учреждений полицию сообщил неизвестный.
На места выехали следственно-оперативные группы территориальных подразделений, работники взрывотехнического управления и ГСЧС. Проводится проверка.
Как сообщал УНН, львовянин 15 раз минировал одно и то же отделение полиции Запорожье