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В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування понад 20 об'єктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Поліцією перевіряється повідомлення про мінування понад двадцяті об'єктів в м. Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області. 

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування понад 20 об'єктів

Про замінування п’ятнадцяти житлових будинків та шести медичних закладів поліцію повідомив невідомий.

На місця виїхали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, працівники вибухотехнічного управління та ДСНС. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНН, львів'янин 15 разів мінував одне і те саме відділення поліції Запоріжжя

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