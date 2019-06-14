В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування понад 20 об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Поліцією перевіряється повідомлення про мінування понад двадцяті об'єктів в м. Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Про замінування п’ятнадцяти житлових будинків та шести медичних закладів поліцію повідомив невідомий.
На місця виїхали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, працівники вибухотехнічного управління та ДСНС. Проводиться перевірка.
Як повідомляв УНН, львів'янин 15 разів мінував одне і те саме відділення поліції Запоріжжя