В Одессе памятник Дюку украсили белорусским флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Одессе бронзовый монумент, посвященный Арману Эмманюэлю дю Плесси, Дюку (герцогу) де Ришелье, украсили белорусским флагом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает одесский центр ВО "Автомайдан", передает УНН.
“Братья-белорусы, Одесса с вами Боритесь — поборете! Жыве Беларусь!”, — говорится в сообщении.
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Напомним, в Минске и других городах Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по гражданам, которые на них нападали и которые были вооружены арматурой.