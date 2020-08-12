В Одесі пам'ятник Дюку прикрасили білоруським прапором

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19 березня, 18:42 • 36481 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 77953 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87363 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112165 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118824 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116551 перегляди

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19 березня, 06:32 • 151647 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124729 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123878 перегляди

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Одесі бронзовий монумент, присвячений Арману Емманюелю дю Плессі, Дюку (герцогу) де Рішельє, прикрасили білоруським прапором. Про це на своїй строрінці в Facebook повідомляє одеський осередок ВО “Автомайдан”, передає УНН.

“Брати-білоруси, Одеса з вами! Борітеся — поборете! Жыве Беларусь!”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі після президентських виборів 9 серпня продовжуються масові акції протесту проти офіційних підсумків голосування. За перші дві доби затримано близько п’яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі в місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які на них нападали і які були озброєні арматурою.

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