В Одесі пам'ятник Дюку прикрасили білоруським прапором

“Брати-білоруси, Одеса з вами! Борітеся — поборете! Жыве Беларусь!”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі після президентських виборів 9 серпня продовжуються масові акції протесту проти офіційних підсумків голосування. За перші дві доби затримано близько п’яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі в місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які на них нападали і які були озброєні арматурою.