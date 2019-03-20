В ОБСЕ призвали немедленно освободить Титиева

"Очень обеспокоена приговором Оюба Титиева из ПЦ "Мемориал" к 4 годам лишения свободы. Его длительное содержание под стражей, похоже, связано с его правозащитной деятельностью. Я призываю российские власти немедленно освободить господина Титиева", - написала она.



Напомним, УНН ранее сообщал, что 18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил главу чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков.



Также напомним, что Титиеву присудили правозащитную премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела.