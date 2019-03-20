В ОБСЄ закликали негайно звільнити Тітіева
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Інгібьyoрг Сольрун Гісладоттір закликала владу Росії негайно звільнити чеченського правозахисника Оюба Тітіева засудженого до 4 років колонії. Про це вона написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Дуже стурбована вироком Оюба Тітіева з ПЦ "Меморіал" до 4 років позбавлення волі. Його тривале утримання під вартою, схоже, пов'язано з його правозахисною діяльністю. Я закликаю російську владу негайно звільнити пана Тітіева", - написала вона.
Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що 18 березня Шалінський міський суд Чечні засудив главу чеченського філії правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітіева до чотирьох років колонії за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
Також нагадаємо, що Тітіеву присудили правозахисну премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела.