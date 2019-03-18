Чеченского правозащитника Титиева приговорили к четырем годам колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Шалинский городской суд Чечни приговорил главу чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырем годам колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Дело Оюба Титиева ПЦ "Мемориал".
"Судья Зайнетдинова приговорила Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения", - говорится в сообщении.
Ранее российская прокуратура попросила засудить Оюба Титиева к 4 годам колонии.
Также напомним, что Титиеву присудили правозащитную премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела.
Справка УНН: Оюб Титиев - российский правозащитник, руководитель грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал". 9 января 2018 года Оюба Титиева задержали сотрудники ГПС РФ. В его машине российские полицейские обнаружили "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов". "Мемориал" включил Оюба Титиева в список политзаключенных.