В РФ прокуратура запросила 4 года колонии для арестованного в Чечне правозащитника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российская прокуратура попросила засудить главу чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к 4 годам колонии. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в Twitter, передает УНН.
"Прокуратура запросила для Оюба Титиева 4 года колонии. Все выступление гособвинения по делу, разбиравшемуся в суде 8 месяцев, занято меньше 20 минут", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, правозащитную премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела присудили главе чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, который находится под стражей в Чечне.
Справка УНН: Оюб Титиев - российский правозащитник, руководитель грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал". 9 января 2018 года Оюба Титиева задержали сотрудники ГПС РФ. В его машине российские полицейские обнаружили "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов". "Мемориал" включил Оюба Титиева в список политзаключенных.