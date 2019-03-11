У РФ прокуратура запросила 4 роки колонії для заарештованого в Чечні правозахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російська прокуратура попросила засудити голову чеченського філії правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва до 4 років колонії. Про це повідомив адвокат Ілля Новиков в Twitter, передає УНН.
"Прокуратура запросила для Оюба Тітієва 4 роки колонії. Весь виступ держобвинувачення у справі, яке розглядалося в суді 8 місяців, зайнято менше 20 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, правозахисну премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела присудили голові чеченського філії правозахисного центру "Меморіал" Оюбу Тітієва, який перебуває під вартою в Чечні.
Довідка УНН: Оюб Тітієв - російський правозахисник, керівник грозненського представництва правозахисного центру "Меморіал". 9 січня 2018 року Оюба Тітіева затримали співробітники ДПС РФ. У його машині російські поліцейські виявили "полімерний пакет з речовиною рослинного походження зі специфічним запахом марихуани вагою приблизно 180 грамів". "Меморіал" включив Оюба Тітієва в список політв'язнів.