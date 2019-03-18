Чеченського правозахисника Тітієва засудили до чотирьох років колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Шалінський міський суд Чечні засудив главу чеченського філії правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва до чотирьох років колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Справа Оюба Тітієва ПЦ "Меморіал".
"Суддя Зайнетдінова засудила Оюба Тітієва до чотирьох років колонії-поселення", - йдеться в повідомленні.
Раніше російська прокуратура попросила засудити Оюба Тітієва до 4 років колонії.
Також нагадаємо, що Тітієву присудили правозахисну премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела.
Довідка УНН: ОЮБ Тітієв - російський правозахисник, керівник грозненського представництва правозахисного центру "Меморіал". 9 січня 2018 року Оюба Тітієва затримали співробітники ДПС РФ. У його машині російські поліцейські виявили "полімерний пакет з речовиною рослинного походження зі специфічним запахом марихуани вагою приблизно 180 грамів". "Меморіал" включив Оюба Тітієва в список політв'язнів.