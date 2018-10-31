В ОБСЕ назвали вероятную версию внезапного исчезновения дрона на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В воскресенье и понедельник, 27 и 28 октября Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ уточнила обстоятельства потери беспилотного летательного аппарата СММ дальнего радиуса действия. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ во вторник, 30 октября, передает УНН.
"По данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питание системы противодействия глушения и навесного оборудования, а также, вероятно, вызвал его падения. Во время падения и до момента, когда связь была потеряна, дополнительные системы БПЛА сигнализировали о неисправности", - говорится в отчете.
Отмечается, все зафиксированные параметры полета БПЛА до падения были нормальными, камера работала.
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Кроме того, сообщается, что восемь очевидцев в Нижнекрынскому по одиночке рассказали наблюдателям о том, что 27 октября в период между 1:45 и 02:00, они слышали взрыв, произошедший в южном направлении.
Команда Миссии осуществила несколько полетов мини-БПЛА в радиусе возможного падения беспилотника, впрочем пока СММ не удалось найти какие-то обломки.
Как сообщал УНН, 27 октября при осуществлении полета над районом вблизи населенного пункта Калинове беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, после чего СММ полностью потеряла связь с этим БПЛА.