ОБСЄ втратила на Донбасі свій безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, ОБСЄ втратила на території Донецької області свій безпілотний літальний апарат. Про це з посиланням на повідомлення Спеціальної моніторингової місії (СММ) повідомляє УНН.
“О 01:53 СММ повністю втратила зв’язок із БПЛА, коли той пролітав на висоті приблизно 7 000 футів над районом на південний схід від Нижньокринського. Упродовж орієнтовно 35 хвилин до втрати зв’язку з безпілотником у районах поблизу Саурівки та Нижньокринського з певною періодичністю відзначалися перешкоди, за оцінкою, унаслідок глушіння”, — йдеться у повідомлені.
В ОБСЄ додали, що безпілотний апарат не повернувся до наземного пункту управління біля населеного пункту Степанівка на підконтрольній українському урядові території і вважається втраченим.
Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила серед колони з 45 вантажівок так званого російського гуманітарного конвою в районі Донецької області 10 автомобілів військового зразка.