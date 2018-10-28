ОБСЕ потеряла на Донбассе свой беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, ОБСЕ потеряла на территории Донецкой области свой беспилотный летательный аппарат. Об этом со ссылкой на сообщение Специальной мониторинговой миссии (СММ) сообщает УНН.
"В 1:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда тот пролетал на высоте примерно 7000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского. В течение ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах вблизи Сауровка и Нижнекрынское с определенной периодичностью отмечались препятствия, по оценке, в результате глушения", - говорится в сообщении.
В ОБСЕ добавили, что беспилотный аппарат не вернулся к наземному пункту управления у населенного пункта Степановка на подконтрольной украинскому правительству территории и считается потерянным.
Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила среди колонны из 45 грузовиков так называемого российского гуманитарного конвоя в районе Донецкой области 10 автомобилей военного образца.